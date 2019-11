Baseball: Águilas la miglior squadra della prima settimana della LVBP

CARACAS – In questa stagione 2019-2020 le Águilas del Zulia festeggiano 50 anni e che miglior modo per celebrare questa storica data che con un’ottima prestazione nella Liga Venezolana de Baseball (LVBP). I tifosi sognano che i loro beniamini portino nel nido a fine stagione lo scudetto.

Dopo le prime gare di campionato i “rapaci” sono in vetta alla classifica con uno score di 5 vittorie ed una sconfitta. L’unico ko é arrivato nella gara d’esordio: 5 – 3 contro i Cardenales de Lara, poi i cinque successi in maniera consecutiva: 9 – 4 contro il Magallanes, 6 – 4 con i Tigres, 4 – 3 e 2 – 3 contro i Tiburones e domenica 7 – 6 in rimonta contro i Navegantes.

Il punto di forza della squadra zuliana é l’attacco che ha come punta di lancio il dominicano Olmo Rosario con una media battuta di 450, mentre a livello collettivo é di 305 (solo superato dai Caribes con 315).

Anche in difesa la Aquile stanno facendo un ottimo lavoro, la media dei lanciatori é di 2.92 (solo superati dai Tigres con 2.65).

La cosa più importante è che questi risultati sono arrivati in trasferta e in questa stagione ridotta sono un ottimo bottino. Oggi, le Águilas faranno l’esordio nel nido del Luis Aparicio “El grande”. La denominata “tierra del sol amado” ospiterà le gare dei suoi beniamini fino al 21: disputando un totale di 9 gare (tre contro i Tigres, tre con Tiburones e tre con i Leones).

Oggi, nella Liga Venezolana de Baseball Profesional sono in programma quattro gare: Tigres de Aragua – Águilas del Zulia (stadio Luis Aparicio “El Grande” di Maracaibo), Caribes de Anzoátegui – Navegantes del Magallanes (José Bernardo Pérez di Valencia), Leones del Caracas – Tiburones de La Guaira (stadio Universitario) e Cardenales de Lara – Bravos de Margarita (stadio Guatamare di Porlamar). Tutte le gare avranno come ora d’inizio le 18:00.

(di Fioravante De Simone)