ROMA. – Bella, concreta e vincente. Sotto il diluvio di Castel di Sangro, nell’ultima partita del 2019, la Nazionale di Milena Bertolini batte 5-0 Malta conquistando il sesto successo consecutivo nelle qualificazioni a Euro 2021.

Davanti ai circa 3mila spettatori le Azzurre mettono in mostra le proprie qualità tecniche e atletiche infrangendo così il “muro” difensivo maltese.

Rispetto alla sfida disputata a Benevento venerdì scorso, le uniche due novità sono rappresentate da Fusetti e Boattin, che giocano dal primo minuto al posto delle infortunate Gama e Guagni, con Bartoli che si sposta sulla destra per andare a coprire la posizione solitamente occupata dal capitano della Fiorentina.

Nei primi 45′ arrivano le reti di Cernoia (doppietta), Sabatino e Giugliano, mentre nella ripresa – complice l’espulsione della seconda – la squadra fatica un po’ di più, ma trova comunque il 5-0 a tempo quasi scaduto con una grande conclusione di Greggi, al suo primo gol in Nazionale.

“Avevo chiesto alla squadra di chiudere bene questo 2019 – il commento di Milena Bertolini – che per noi e per tutto il movimento è stato un anno fantastico, le ragazze sono state molto brave anche oggi e hanno fatto vedere un bel calcio. Nel nuovo anno – ha aggiunto – faremo di tutto per prenderci la qualificazione all’Europeo. Non sarà facile, ma questo gruppo ha una gran voglia di continuare a fare bene dimostrando che il nostro è un calcio di gran livello”.

L’Italia mantiene la vetta del Gruppo B con tre punti di vantaggio sulla Danimarca, che però ha una partita in meno. Le prossime gare di qualificazione si disputeranno ad aprile 2020, con le Azzurre che affronteranno Israele e Bosnia per poi proiettarsi sulle ultime due decisive sfide con la Danimarca (9 giugno in casa e 22 settembre in trasferta).