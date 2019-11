(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Andrea Nucita e Bernardo Di Caro su Abarth 124 Rally curata dal Team Bernini, sono tornati dal Rally Hungary primi in RGT, con la vittoria nell’Abarth Rally Cup ed il 2° posto nella classifica ERC 2, la categoria cadetta del Campionato Europeo Rally. Nucita-Di Caro, nonostante diverse avversità e problemi che hanno caratterizzato la gara ungherese, hanno dato eccellente prova di esperienza e carattere, non hanno mai mollato e sono stati capaci di rimontare in gara e tagliare il traguardo, cogliendo l’eccellente risultato stagionale. Il successo ungherese si aggiunge per Nucita a quelli di Lettonia, Polonia e Repubblica Ceca, i primi due e l’ultimo su terra, con un’auto a sola trazione posteriore, pertanto, non ottimale sui fondi sterrati. Solo la sorte avversa ha privato il pilota di Santa Teresa Riva di risultati più consoni al suo talento. ”Ancora una volta Andrea si conferma motivo d’orgoglio per l’intera regione” dichiara Armando Battaglia, Delegato Regionale ACI Sport