(ANSA) – NEW DELHI, 13 NOV – Ulteriore aggravamento dello smog oggi a New Delhi, che vede punte di inquinamento considerate “pericolose per la salute”. Secondo le previsioni la sitazione è destinata a peggiorare ancora nei prossimi due giorni, per la presenza di forti venti da nord ovest e le basse temperature. Uno studio del Safar, l’agenzia nazionale delle previsioni metereologiche, reso noto oggi, attribuisce agli incendi delle stoppie negli stati a nord della capitale il 25 per cento dell’inquinamento. Questa mattina la Corte Suprema è tornata sul tema e, nel tentativo di individuare le cause dell’emergenza, ha ingiunto al governo di Delhi e al Central Pollution Control Board (CPCB), l’Istituto di controllo dell’inquinamento di fornire tutti i dati AQI registrati giorno per giorno dal 1 ottobre a domani, 14 novembre.