Euro 2020: Acerbi, “con Bosnia di Dzeko per me è un derby”

(ANSA) – FIRENZE, 13 NOV – “Bosnia-Italia per me sarà un derby visto che al di là delle scelte che farà Mancini troveremo dall’altra parte Dzeko”. Lo ha detto il difensore della Lazio e della Nazionale Francesco Acerbi parlando dal ritiro di Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando le ultime due gare di qualificazioni a Euro 2020, a iniziare da quella di venerdì con la rappresentativa in cui milita fra gli altri il capitano della Roma. “Dzeko è uno dei migliori attaccanti che ci siano in circolazione, ha grandi qualità tecniche e fisiche e le dimostra ogni volta, anche all’andata tenne in apprensione da solo la nostra Nazionale – ha proseguito Acerbi – Ma non dimentico che nella Bosnia giocano anche altri calciatori forti, vedi Pjanic e non solo. Insomma, non sarà una partita semplice ma noi vogliamo evitare figuracce e soprattutto continuare a vincere”.