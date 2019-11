(ANSA) – ROMA, 13 NOV – “Riconosciamo che l’Egitto ha un ruolo chiave nella regione ma non intendiamo deflettere dalla ferma richiesta di giustizia per Regeni. Abbiamo preso atto della lettera della procura del Cairo, non possiamo accettare che non ci sia la massima collaborazione. Auspichiamo un incontro al più presto tra le due procure che non si vedono da un anno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alle Commissioni riunite di Camera e Senato delineando le linee guida del suo dicastero.