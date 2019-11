(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Per incentivare l’acquisto dei nuovi seggiolini antiabbandono è stato “previsto il riconoscimento di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato”: nei prossimi giorni “verrà adottato un decreto per disciplinare le modalità di erogazione”. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà durante un question time alla Camera. Quanto ai nuovi seggiolini, ha sottolineato il Ministro rispondendo in Parlamento in sostituzione del ministro dei Trasporti, “si tratta di una norma di civiltà, voluta e approvata dal Parlamento con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari per evitare che accadano tragedie simili a quelle avvenute in passato”. Per altro, ha aggiunto, il decreto ministeriale con cui sono state individuate le specifiche tecnico-costruttive e funzionali dei nuovi seggiolini è stato “sottoposto alla preventiva consultazione dei produttori, così come delle associazioni dei consumatori e successivamente condiviso con la Commissione europea”.