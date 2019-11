(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Rafa Nadal ha battuto Daniil Medvedev nel secondo match, valido per il Gruppo ‘Agassi’, delle Atp Finals in corso a Londra. Il maiorchino, n.1 del mondo e reduce dalla sconfitta al debutto, ha vinto in tre set col punteggio di 6-7 6-3 7-6, dopo essere stato sotto 5-1 nel terzo e decisivo set.