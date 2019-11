BERLINO. – Tesla sbarca in Germania e costringerà i colossi dell’auto tedesca a confrontarsi con la concorrenza davanti alla porta di casa, almeno in materia di auto-elettrica.

A partire dal 2021, infatti, il produttore americano aprirà uno stabilimento per la produzione di auto elettriche a sud-Est di Berlino, nei dintorni del nuovo aeroporto cittadino nel Brandeburgo non ancora inaugurato.

Lo ha annunciato il fondatore statunitense Elon Musk a Berlino in occasione della consegna del premio “Volante d’oro 2019” assegnato dal quotidiano Bild per il modello 3 di Tesla.

“L’ironia è che in futuro forse non ci sarà nemmeno più un volante” ha commentato il patron della società famosa nel mondo per il suo modello a guida autonoma, nel ricevere il premio.

Nella “Gigafactory” berlinese sarà prodotto il modello SUV compatto Y e saranno prodotte anche le batterie. “L’ingegneria tedesca è straordinaria e questa è parte della ragione per cui facciamo la nostra Gigafactory europea in Germania” ha detto Elon Musk durante il ricevimento.

La domanda che in molti si sono fatti è perché scegliere la Germania tra i diversi paesi europei. Le ragioni sono diverse ma tra le principali c’è che Tesla è la prima auto-elettrica in Germania per numero di vendite, con 9300 auto-elettriche vendute finora nel 2019. I

In secondo luogo, se è vero che la mobilità elettrica è una nicchia di mercato in Germania come nel mondo, con una percentuale minima di vendite rispetto al motori a combustione a diesel e benzina, è anche vero che la Germania è tra le nicchie più promettenti, fanno notare gli analisti.

Secondo i dati della Motorizzazione federale l’elettrico è appena l’1%, mentre le ibride sono soltanto il 3,8% sul totale delle nuove immatricolazioni tedesche nel 2018, ma con una crescita di vendite del +43,9% e +53,8%.

Inoltre il governo di Berlino ha appena varato due misure importanti che vanno nella direzione di spingere e stimolare il settore: il pacchetto sul clima e le misure di sostegno all’auto elettrica varate la settimana scorsa dove è stato pianificato un investimento nell’ordine di 1,2 miliardi per gli incentivi agli acquisti.

Un terzo punto è che la mossa di aprire una fabbrica proprio in Germania punta ad aggredire la concorrenza proprio nel mercato domestico. Rispetto ai produttori tedeschi Tesla ha un vantaggio: lavora da anni alla produzione di batterie in partnerhip con Panasonic.

Non entra quindi nel mercato da neofita. Il ceo di Volkswagen Herbert Diess, presente alla cerimonia, ha ringraziato pubblicamente Musk per la sua attività di pioniere e per aver spinto l’industria dell’auto a guardare in quella direzione.

