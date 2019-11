Coppa Venezuela: Metropolitanos sogna la finale

CARACAS. – Metropolitanos sta vivendo un semestre da favola: semifinalista nella Coppa Venezuela e qualificato per i play off del Torneo Clausura.

Oggi, alle 16:00 nello stadio Olìmpico, ospiterà il Monagas nella gara di ritorno delle semifinale della Coppa Venezuela il Monegas. Nella gara d’andata, la formazione viola si è imposta per 1 -2 grazie alla doppietta di Juan Machín. Il momentáneo 1 – 0 dei “guerreros del Guarapiche” era stato segnato da Yanowsky Reyes.

La formazione allenata da José María Morr per timbrare il biglietto per la finale ha due risultati su tre a disposizione: la vittoria ed il pareggio. Può anche perdere, ma soltanto con il punteggio di 0 – 1, qualsiasi altra sconfitta manderebbe in fumo i sogni di gloria.

Sul campo dello stadio Olímpico della UCV tra i convocati del Metropolitanos ci sono il portiere Giancarlo Schiavone e Abraham Bahachille.

Dal canto suo, il Monagas per qualificarsi alla finalissima della Coppa Venezuela avrà un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Nell’altra semifinale si affronteranno, nello stadio Agustìn Tovar, Zamora – Academia Puerto Cabello. Nel match d’andata, hanno pareggiato 1 – 1 a Puerto Cabello.

(di Fioravante De Simone)