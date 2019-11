(ANSA) – BOLZANO, 14 NOV – In Alto Adige resta tesa la situazione maltempo dopo le eccezionali nevicate. Di notte era tornata la luce a Brunico, ma poi è nuovamente mancata. L’alimentazione, infatti, è molto instabile. I vigili del fuoco hanno perciò rivolto un appello agli abitanti a fare un utilizzo molto economico appena dovesse tornare la luce. La linea ferroviaria della Val Pusteria è stata aperta tra Fortezza e Brunico, in giornata dovrebbe seguire il tratto Brunico-San Candido, mentre quello austriaco resterà probabilmente chiuso fino a domani. La statale attualmente è percorribile, anche se resta alto il rischio caduta alberi. Momenti d’apprensione ieri per alcuni alunni di una scuola media di Brunico che sono stati portati per controlli all’ospedale per il malfunzionamento di un generatore d’emergenza che aveva riempito la palestra di fumo. 150 persone, soprattutto studenti, che erano rimasti bloccati a Brunico a causa della chiusura della strada della Val Badia, in serata hanno potuto rientrare nelle loro case.