Cacio: Ibra addio LA, ‘tornate a guardare il baseball’

(ANSA) – ROMA, 14 NOV – Non ci sono più dubbi: Zlatan Ibrahimovic lascia i Los Angeles Galaxy e la Major League Soccer nordamericana. Il fuoriclasse svedese ha infatti dato il saluto ai tifosi del Galaxy a modo suo, con un posto su Twitter in cui dice che “ora potete tornare a guardare il baseball”. “Sono venuto, ho visto e ho fatto conquiste – scrive Ibrahimovic -. Grazie @lagalaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. E ai sostenitori del Galaxy: volevate Zlatan, io vi ho dato Zlatan. Benvenuti, la storia continua….e ora tornate a guardare il baseball”. Tutto ciò assieme a un’immagine di Ibra che, a braccia aperte, dall’alto saluta la città. Poco dopo il team di LA ha risposto, sempre su Twitter, postando un’immagine del giocatore e il messaggio: “volevamo Zlatan, abbiamo avuto Zlatan. Grazie Ibra”. In Mls l’ex di Juve, Milan e Inter ha segnato 53 gol in 58 partite. Ora ci si chiede quale sarà la prossima destinazione del 38ennesvedese che sembra intenzionato a tornare in Europa, e in Italia piace a Bologna, Milan e Roma.