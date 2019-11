MADRID – “Venezuela Despierta”, una giornata mondiale di protesta. L’appuntamento è stato fissato per questo sabato 16 novembre, in concomitanza con la giornata di protesta organizzata dall’Opposizione venezuelana che lotta per restituire le libertà democratiche nel Paese. In Spagna saranno coinvolte le maggiori città del Paese, con molteplici attività.

Deputati del Parlamento venezuelano, esponenti delle organizzazioni politiche e sociali, ed altre personalità illustreranno l’importanza della data, il contesto nel quale si svolge la giornata di protesta e le azioni che saranno intraprese nelle prossime settimane sia in Venezuela, sia all’estero. Saranno anche presentate le attività che si realizzeranno nelle diverse città spagnole

Redazione Madrid