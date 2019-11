Tangenti: A. Fontana, aspettiamo esiti di queste indagini

(ANSA) – MILANO, 14 NOV – “Non c’è nessun commento da fare, aspettiamo gli esiti di queste ulteriori indagini e cerchiamo di capire cosa sia successo, sinceramente dai giornali si capisce molto poco”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sui nuovi arresti di questa mattina nell’ambito dell’inchiesta ‘Mensa dei Poveri’. Ai domiciliari, oltre all’ex europarlamentare di FI Lara Comi, è finito anche l’imprenditore Paolo Orrigoni, candidato dal centrodestra nel 2016 a sindaco di Varese, come successore dello stesso Fontana. “Anche lì – ha commentato il governatore – bisogna cercare di capire da cosa derivino la necessità di un provvedimento del genere, se come sembra per fatti che gli erano già stati contestati. Quindi evidentemente c’è qualcosa che noi non sappiamo”.