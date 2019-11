Cesare Cremonini pronto ad illuminare Bologna

BOLOGNA – La notizia è di qualche giorno fa ed in città cresce l’attesa per rivedere nella centralissima Via D’Azeglio le luminare d’autore. Si passa da un bolognese all’altro, così dopo il grande successo dell’anno scorso de “L’anno che verrà” di Lucio Dalla, per il Natale ormai alle porte è stata scelta una canzone di Cesare Cremonini.

Le trenta luminarie che verranno montate nel cuore della città reciteranno il testo di “Nessuno vuole essere Robin”, brano che nasce con l’intento di essere uno specchio della società di oggi. Si tratta di un omaggio da parte della città delle Due Torri al cantante che in questo 2019 festeggia i 20 anni di attività.

“Ora che si potranno leggere le rime di una mia canzone tra le luminarie della città dei poeti e dei cantanti – ha spiegato Cesare – il cuore mi sobbalza di gioia e provo un senso di gratitudine ancora più forte verso la mia amata città”.

Anche quest’anno l’iniziativa sarà fatta nel segno della solidarietà con la realizzazione di un progetto per la raccolta di fondi da destinare al reparto oncologia dell’Ospedale Sant’Orsola. Dunque a breve nel centro di Bologna tutti con il naso all’insù per apprezzare, fotografare e canticchiare un’autentica poesia senza tempo.

Emilio Buttaro