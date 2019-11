F1: Bottas “Ho un piano per 2020, ma non lo rivelo”

(ANSA) – ROMA, 14 NOV – “Ho sempre avuto dei piani per raggiungere in modo diverso i miei obiettivi. Ho sempre preferito parlare in pista, perdere energia in altre cose le disperderebbe per la guida. Ho un piano per il 2020, ma non lo rivelo ora”. Valtteri Bottas guarda già alla stagione che verrà: il pilota della Mercedes, in vista del Gp del Brasile – penultimo del Mondiale 2019 – rispondendo in conferenza stampa a una domanda sulla rivalità con il compagno di team Lewis Hamilton, ha risposto così. “Ho l’opportunità di vincere ancora in questa stagione e spero di portare quest’onda positiva anche il prossimo anno”, ha aggiunto Bottas.