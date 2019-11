Euro 2020: Bosnia appesa a un filo, è sfida Immobile-Dzeko

(ANSA) – ROMA, 14 NOV – Il destino della Bosnia è appeso a un filo, l’Italia è già matematicamente prima, ma punta a una vittoria per stabilire un record: diventare la prima squadra in assoluto a collezionare nove successi di fila in un girone di qualificazione all’Europeo. Per questo Mancini schiererà la formazione migliore. L’Italia parte favorita secondo Snai, che dà a 2,15 la vittoria azzurra. La formazione di Prosinecki è data a 3,20, si sale a 3,60 per il pari. L’Italia, oltre a vincere, si è distinta per un’ottima tenuta difensiva, subendo solo 3 gol: una partita da ‘Goal’, quindi con entrambe le formazioni a segno, è a 1,67. Quanto ai nomi dei possibili goleador, è derby, visto che i probabili marcatori sono Immobile (2,75) e Dzeko. Spostandosi nel Gruppo G, da seguire Israele-Polonia per le gesta di Eran Zahavi che, con 11 reti, è il capocannoniere delle qualificazioni: il suo 12/o centro vale 2,45, per gli ospiti risponde Lewandowski (2,00).