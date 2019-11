Guaidó apoyó a estudiantes en el Consejo Universitario

CARACAS- Estudiantes de distintas casa de estudios realizaron este jueves el Consejo Universitario con el personal académico y administrativo en defensa la autonomía universitaria de las instituciones.

Esta convocatoria contó con la presencia del presidente de la AN, Juan Guaidó y diputados del Poder Legislativo quienes invitaron a la comunidad estudiantil a acompañar a la movilización de este sábado y solicitaron que se mantengan firmes en la lucha para superar la crisis política.

“El sábado 16 ya es una victoria, no me da miedo generar expectativas porque es parte de nuestra labor y me comprometo estar a la altura de ello y por eso vine acá hoy a buscarlos, a pedir respaldo, a pedir apoyo y no para Juan Guaidó sino para este país, porque si los necesito y reconozco humildemente que no puedo solo”, dijo Guaidó.

Guaidó comentó que deben “vencer el miedo” y permanecer unidos para defender los derechos de todos los venezolanos.

Por su parte la Federación de Centros de Estudiantes de la UCV (FCU-UCV), mediante su presidente adjunto Luis Palacios, indicó, su apoyo a la marcha del próximo 16 de noviembre que se llevará a cabo en Caracas y simultáneamente a nivel nacional.

La policía impidió protesta

Los estudiantes que se movilizaban hacia Plaza Venezuela en protesta pacífica fueron dispersados con gases lacrimógenos y perdigones.

Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidió el paso de la protesta liderada por la Confederación de Estudiantes Venezolanos en rechazo a la intervención de las universidades autónomas venezolanas por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Se registró un enfrentamiento entre estudiantes universitarios y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en las adyacencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Los hechos se registraron después del encuentro que mantuvo el jefe del Parlamento Juan Guaidó, con estudiantes de la UCV, ULA, la Universidad de Carabobo y otras casas de estudio.

Los manifestantes, entre ellos integrantes de movimientos estudiantiles de diferentes universidades, tenían previsto llegar hasta la autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza Venezuela. Sin embargo, el cuerpo policial impidió su paso en la salida de UCV.