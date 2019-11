Coni: Malagò, Petrucci in Comitato Paritetico per sua storia

(ANSA) – ROMA, 14 NOV – “C’era bisogno di una persona che sapesse di cosa stiamo parlando e, visto che ci sono temi e argomenti ancora da trattare congiuntamente, per quello che è stato il suo percorso di storia, ruolo e conoscenza di questi argomenti, Gianni Petrucci è la persona che meglio può dare un contributo al nostro mondo. Ed è quello che ho scritto anche a Sabelli”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando a margine della presentazione del libro ‘La Partita’ di Piero Trellini, al Circolo Canottieri Aniene, riguardo la decisione di indicare l’ex numero uno dello sport italiano come quinto componente del Comitato paritetico tra Coni e Sport e Salute sulle aree rimaste in condivisione tra i due enti. A quanto si apprende, la decisione del presidente e ad di Sport e Salute sarà presa venerdì.