WASHINGTON. – Gli Usa “continueranno a guidare la lotta all’Isis mantenendo un presidio in Siria” ma gli europei “devono fare di più”, aumentando i fondi per la ricostruzione in Iraq e nella Siria nordorientale e soprattutto riprendendosi i loro foreign fighter.

É il messaggio lanciato dal segretario di Stato Mike Pompeo al vertice della coalizione globale anti Isis a Washington, che il prossimo anno si svolgerà in forma allargata in Italia, come ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, uno dei trenta capi delle diplomazie a partecipare oggi al summit.

“L’Italia sarà protagonista con tutti i Paesi coinvolti e concentrerà gli sforzi sull’Africa, in particolare sulla Libia, per il rischio di avere cellule terroristiche a 200-300 km dalla Sicilia”, ha spiegato il titolare della Farnesina.

Il vertice di oggi era stato chiesto dalla Francia dopo l’improvvisa decisione di Donald Trump di ritirare le truppe americane dalla Siria e la successiva offensiva turca contro i curdi, alleati degli Usa nella lotta al Califfato.

E proprio la Francia, ha rivelato il New York Times, sta lavorando insieme al Qatar all’ipotesi di una corte internazionale per processare i circa 10 mila foreign fighter catturati, di cui circa 2000 europei, che molti Paesi però non vogliono per il timore che i loro sistemi giuridici non garantiscano la loro detenzione e un’adeguata condanna.

Una lotta contro il tempo, dato che la Turchia ha già avviato le prime operazioni di rimpatrio di foreign fighter. Resta inoltre il problema delle loro vedove e dei loro figli ancora detenuti, circa 70 mila.

“Non penso si possano rimpatriare tutti i foreign fighter, anche se per l’Italia si tratta di poche decine”, ha spiegato Di Maio, secondo cui “bisogna valutare caso per caso evitando gli automatismi” e la gestione del problema “va coordinata tra coalizione anti Isis ed Europa”.

Finora l’Italia “ha già rimpatriato un foreign fighter in collaborazione con gli Usa e il figlio di una foreign fighter sottratto al papà”, ha ricordato, criticando poi l’azione unilaterale della Turchia in Siria.

Di Maio ha poi incontrato alla Casa Bianca il consigliere per la Sicurezza nazionale Robert O’Brien.

Pompeo ha voluto rassicurare gli alleati dopo i contrastanti messaggi che continua a mandare l’amministrazione Usa. “Chiedete all’Isis se c’è un deficit della leadership americana nella lotta contro di loro”, ha detto, ricordando la recente uccisione in un raid americano del leader del gruppo terroristico Abu Bakr al-Baghdadi e di altri dirigenti.

Ma gli alleati della coalizione appaiono disorientati. Nella stessa giornata di ieri da Washington sono arrivati due segnali contradditori. Il presidente ha ribadito che resta un piccolo numero di soldati “solo per difendere i campi petroliferi”, mentre il capo del Pentagono Mark Esper ha annunciato che stazioneranno circa 600 uomini anche per continuare a combattere l’Isis e ha auspicato un rafforzamento della presenza europea.

Ma gli europei vorrebbero dagli Usa garanzie di sicurezza prima di inviare aiuti umanitari, distribuire i rifugiati e bonificare le zone minate.

(di Claudio Salvalaggio/ANSA)