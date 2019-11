TORINO. – A sentire Cristiano Ronaldo, gli acciacchi sono tutti superati. O forse sono stati ingigantiti nella catena di commenti e supposizioni che si è creata dopo le rivelazioni di Sarri.

Domenica sera, per spiegare perché aveva sostituito CR7 già al 55′ di Juve-Milan, il tecnico aveva rivelato i “problemini” che “da 20-25 giorni gli impediscono di allenarsi al meglio”.

Ieri il ct dei lusitani Santos, aveva bollato come “chiacchiere” le considerazioni “che vengono dall’Italia”.

Oggi le poche parole del 5 volte Pallone d’Oro, dal ritiro del Portogallo, ad Almancil, sembrano contraddire il técnico bianconero. Oppure lo rassicurano.

“Il capitano sta bene, molto bene”, dice Ronaldo, parlando in terza persona in un breve video trasmesso sul web da MaisFutebol. Pronto quindi a guidare i lusitani nella partita di questa sera a Faro, contro la Lituania, per le qualificazioni a Euro 2020. E pronto a brillare e vincere ancora tanto con la Juve.

“Il bilancio è sempre positivo”, aggiunge CR7 prima che il sorriso si smorzi un po’ con l’invito, in un viale alberato di Almancil, a intervistare altri giocatori della Nazionale lusitano che lo accompagnano a piedi.

In ogni caso un chiarimento con i compagni di squadra della Juventus ci sarà al ritorno a Torino. Ronaldo dovrà spiegare perché, uscito dal campo, si è infilato subito negli spogliatoi e ha poi lasciato l’Allianz Stadium. ”

Ci sarà tempo per parlare – precisa Bonucci, dal ritiro degli azzurri in Bosnia – Cristiano giocherà con il Portogallo, ciò significa che fisicamente sta meglio e mentalmente sta alla grande, come sempre. Quando torneremo a Torino – prosegue il capitano della Juventus – ci sarà modo di confrontarsi e parlare, ci sono ancora tante partite in cui ci servirà il miglior Ronaldo”.