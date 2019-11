(ANSA) – ROMA, 14 NOV – “Florenzi è il nostro capitano, in questo momento non sta vivendo una situazione bella, però è un giocatore forte, che sicuramente riuscirà a venirne fuori e a tornare sui propri livelli. Alla fine dobbiamo tutti rispettare la decisione dell’allenatore e, come ho detto, a Roma sono contento”. Così Edin Dzeko, in conferenza stampa prima di Bosnia-Italia, parla della situazione della Roma e in particolare del momento difficile di Alessandro Florenzi, fuori dai piani del tecnico Paulo Fonseca.