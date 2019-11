MAR DEL PLATA. – Gastone Cappelloni nato a Sant’Angelo in Vado (gemmellata con Mar del Plata) nella regione delle Marche, ha visitato la città argentina per la quarta occasione, per presentare il suo ultimo libro “Inexpertas experiencias”. Quest’opera, che è la terza bilingue dello scrittore, è composta da poesie della sua vasta produzione.

Filo conduttore del libro è la storia di immigrati italiani, la nostalgia per la terra lasciata, domande esistenziali e l’amore per la famiglia.

“Inexpertas Experiencias” è stato presentato nella XV Feria del Libro di Mar del Plata con la presencia del poeta ed anche in molte associazioni italiane della città. Cappelloni si è proposto inoltre in istituzioni importanti come l’Università Nazionale di Mar del Plata, la Scuola Leonardo Da Vinci e l’Istituto Dante Alighieri di Mar del Plata.

Cappelloni ha incontrato anche le autorità più importanti della collettività italiana, il Console italiano Dario Cortese e i rappresentanti della Federazione di Associazioni Italiane e il suo presidente Marcello Carrara del CGIE.

Con la vendita del suo libro anteriore ha finanziato molte opere di beneficenza in Italia e in Argentina. In questa occasione ha donato il ricavato della vendita all’ Ospedale Materno Infantile per i bambini malati.

Il prossimo anno l’autore ha promesso di ritornare a Mar del Plata per il Festival Internazionale di Poesia e Solidarietà, progetto in cui già sta lavorando.

(di Angelo Di Lorenzo)