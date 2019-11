Calcio: Spagna, cresce interesse dell’Atletico per Rakitic

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – Si infittiscono in Spagna le voci di un prossimo cambio di casacca per Ivan Rakitic, il croato del Barcellona che è ormai ai margini del progetto di Valverde. Secondo Mundo Deportivo, che riprende Movistar+, il giocatore che interessa anche all’Inter sarebbe tornato nel mirino dell’Atletico Madrid, pronto a sborsare una quarantina di milioni per il trasferimento. Il problema da risolvere riguarda principalmente l’ingaggio del giocatore, che attualmente guadagna 6,5 milioni l’anno. Ogni volta che può, Rakitic esprime la sua frustrazione per il suo scorso impiego, pur nel massimo rispetto delle decisioni del tecnico e del club, dicendosi pronto, a 31 anni, a cominciare una nuova importante esperienza.