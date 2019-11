(ANSA) – ROMA, 15 NOV – “La scadenza della legislatura è il 2023 e spero che sia la stessa scadenza anche per il governo. Farei di tutto per evitare che il governo cadesse, ma in caso c’è la Costituzione. Per evitare che cada bisogna abbassare le tasse e aprire i cantieri”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira su La7. “Se uno chiede di aumentare l’Iva sta facendo gol o autogol?”, aggiunge.