Percepisce reddito cittadinanza ma ha un hotel, denunciato

(ANSA) – RIMINI, 15 NOV – Aveva intestato un immobile che vale 800mila euro, un ex albergo non più attivo in provincia di Rimini, ma allo stesso tempo percepiva il reddito di cittadinanza, oltre alla pensione di anzianità. Secondo la guardia di finanza, il beneficio del reddito di cittadinanza, goduto da un 70enne, era frutto di dichiarazioni non veritiere. Unico componente del nucleo familiare, il pensionato aveva, infatti, attestato di non possedere altri redditi, ma solo una pensione sociale. In pratica, “si è ben guardato di dichiarare le proprietà immobiliari – hanno sottolineato le fiamme gialle – e così ha ottenuto una certificazione Isee alterata, ma idonea ad avere il reddito di cittadinanza”. Per evitare i controlli, inoltre, aveva dichiarato un diverso indirizzo di residenza. L’anziano è stato denunciato alla Procura di Rimini e agli uffici Inps per la revoca immediata del beneficio e per il recupero delle somme percepite indebitamente. (ANSA).