Calcio: Bale, mi emoziono di più con Galles che nel Real

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – “È chiaro che mi emoziono di più quando gioco nel Galles piuttosto che nel Real Madrid”. Lo dice in conferenza stampa Gareth Bale, alla vigilia della sfida dei Dragoni a Baku contro l’Azerbaigian. “Conosco la maggior parte dei miei compagni di squadra da quando avevamo 17 anni – aggiunge l’esterno a segno con il Real in due finali di Champions e una del Mondiale per club -. È come giocare con i tuoi amici la domenica al parco. È normale. Qui parlo la mia lingua e mi sento più a mio agio. Però – aggiunge – ciò non cambia ciò che faccio in campo, dove cerco di dare sempre il 100% in qualsiasi situazione e con qualsiasi maglia io mi trovi”. Ma come spiega Bale il fatto che domani giocherà contro gli azeri dopo che nel Real non si è allenato per un mese, per problemi fisici? “Se questa settimana avessi avuto una partita con il Real Madrid – è la risposta del gallese -, mi sarei fatto trovare pronto per giocare e mi starei regolarmente allenando. Magari a loro la cosa sembra strana, però è solo una coincidenza”.