Euro 2020: in Bosnia l’Italia con Tonali e Florenzi dal 1′

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – Sandro Tonali esordirà dall’inizio nell’eurosfida di qualificazione che l’Italia giocherà alle 20,45 sul terreno dello stadio Zenica contro i padroni di casa della Bosnia. In campo, dopo diverse settimane, anche il romanista Alessandro Florenzi, che in campionato non riesce a trovare spazio nello schieramento di Paulo Fonseca. Il ct degli azzurri Roberto Mancini partirà con il 4-3-3, schierando in porta Donnarumma, dietro una difesa formata – da destra verso sinistra – da Florenzi, Bonucci, Acerbi ed Emerson Palmieri. A centrocampo agiranno Barella, Jorginho e appunto Tonali, dietro gli attaccanti Bernardeschi a destra, Belotti al centro e Insigne a sinistra.