(ANSA) – ROMA, 15 NOV – “Nel complesso quella di oggi è stata una giornata positiva. Il nostro ritmo in configurazione da qualifica sembra buono, mentre abbiamo ancora del lavoro da fare per migliorare il nostro passo in vista della gara. Sono anche contento di aver potuto girare con la pioggia ed è per questo che ho chiesto di scendere in pista prima possibile in mattinata”. E’ il commento di Charles Leclerc, dopo le seconde libere del Gp del Brasile di F1, nelle quali ha fatto registrare il secondo miglior tempo. “Certo, quelle condizioni non erano veramente rappresentative, perché sembra che non le ritroveremo domani e domenica, quando ci aspettiamo temperature più alte e poca pioggia – aggiunge il ferrarista -. Tuttavia è stato positivo vedere che, anche in quelle condizioni, eravamo competitivi. Di sicuro c’è la possibilità di migliorare e faremo in modo di lavorare sulle modifiche da apportare”. “Affrontiamo le qualifiche, sapendo che dovremo scontare una penalizzazione in griglia, ma questo per me non cambia nulla”, conclude.