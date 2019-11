16 N, anche in Spagna protesteranno contro il Governo Maduro

MADRID – Anche i venezuelana residenti in Spagna scenderanno in piazza per manifestare contro il governo del presidente della Repubblica, Nicolás Maduro. E per esigere elezioni libere con un arbitro imparziale. Nel corso di una conferenza stampa, alla quale erano presenti il portavoce delle organizzazioni politiche venezuelane in Spagna, Luis Monresa, e i deputati Ramón López ed Eudoro González, il deputato Franco Casella, da poco esule a Madrid, ha spiegato ai giornalisti presenti l’obiettivo che si è fissato l’Opposizione. Questo è, e resta, sempre lo stesso: libertà democratiche, un governo di transizione e la costituzione di un Cne imparziale.

Il deputato Casella ha sottolineato che in Venezuela prosegue la persecuzione politica mentre si aggrava la crisi economica. Ha assicurato che i parlamentari, “eletti democraticamente” sarebbero anche disposti ad andare ad elezioni anticipate qualora venissero indette elezioni generali. Ovvero, elezioni in cui i venezuelani potessero eleggere sia il Presidente della Repubblica, sia i deputati liberamente e con un arbitro imparziale.

Il deputato Casella ha quindi reso noto le città spagnole in cui i venezuelani manifesteranno contro quello che, ha affermato con fermezza, è un governo illegittimo. Tra queste, vi sono Valencia (Plaza América), Huesca (Plaza Navarra), Santa Cruz de Tenerife (Plaza España), Malaga (Plaza de la Constitución). A Madrid l’appuntamento è alla “Plaza del Sol alle ore 18.

Redazione Madrid