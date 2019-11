Usa: spari a una partita di football

(ANSA) – PLEASANTVILLE (NEW JERSEY), 16 NOV – Fuggi fuggi generale ieri sera a Pleasantville, New Jersey, dove un uomo armato ha aperto il fuoco durante una partita di football americano ferendo gravemente due persone. Un uomo e un bambino sono rimasti gravemente feriti dopo che l’uomo ha sparato a una folla di persone sedute nelle gradinate della Pleasantville High School. Spettatori e giocatori sono quindi corsi in cerca di un riparo. L’attacco è avvenuto verso le 20:30 durante una partita di playoff tra i Camden Panthers e i Pleasantville Greyhounds. Secondo quanto riferito, i due non sarebbero in pericolo di vita, ma il bambino è stato trasportato all’ospedale infantile di Philadelphia. Indagini sono in corso. Il distretto scolastico di Camden City ha precisato in una nota che nessuno studente della Camden High School è rimasto ferito. Pleasantville si trova a circa 11 miglia a sud-est di Atlantic City.