Golf: Mayakoba Classic, Lee davanti a tutti

Il primo round del Mayakoba Classic va a Danny Lee. A Playa del Carmen (Messico), nel torneo del PGA Tour rallentato per maltempo, il neozelandese (nato in Corea del Sud) con un parziale di 62 (-9) guida la classifica con un colpo di vantaggio sugli americani Brendon Todd e Adam Long, entrambi 2/i con 63 (-8). Dopo aver sfiorato l'impresa nel 2018, con una rimonta svanita solo nel finale, Lee ha iniziato la rassegna da protagonista realizzando un eagle, otto birdie e un bogey. Delude Matt Kuchar. Lo statunitense, campione in carica, è 44/o con (69,-2). Nell'antipasto della Presidents Cup, con 6 giocatori in campo che prenderanno parte alla sfida di Melbourne (Australia) tra Resto del Mondo (europei esclusi) e Usa (in programma dal 12 al 15 dicembre) a regalare spettacolo sono due "hole in one". A segno, direttamente dal tee della buca 4 (par 3, yards 112), utilizzando entrambi un wedge, il rookie Chase Seiffert (31/o) al primo ace in carriera, e Cameron Tringale (44/o) al secondo. I due hanno ricevuto in premio una bottiglia di tequila Patron Burdeos portando a 11 il totale delle hole in one siglate nella storia del torneo.