(ANSA) – BRESCIA, 16 NOV – Un bambino di quattro anni è morto nella tarda serata di ieri agli Spedali civili di Brescia poche ore dopo il ricovero in seguito ad un incidente stradale. Il bambino, residente a Chiari nel Bresciano, viaggiava con il padre, la sorella 12enne e un’amica della ragazzina – tutti feriti ma in modo non grave – su un’auto coinvolta in una carambola di vetture lungo l’autostrada Brebemi.