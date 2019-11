Iran, una persona uccisa nelle proteste

(ANSA) – TEHERAN, 15 NOV – Una persona è stata uccisa e molte altre ferite in Iran durante le proteste in corso da ieri sera contro l’aumento dei prezzi e il razionamento della benzina. L’uccisione è avvenuta ieri nella città di Sirjan, nella provincia centrale di Kerman. Secondo il governatore locale ad interim Mohammad Mahmoudabadi non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Parlando con l’agenzia Isna, ha aggiunto che alcune proprietà pubbliche e alcune stazioni di servizio sono state parzialmente danneggiate.