Calcio: United e Real Madrid su Haland, ma costa 100 mln

(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Le imprese in Champions a suon di gol del giovane Erling Haland, hanno stimolato l’interesse dei principali club europei, fra i quali ovviamente il Real Madrid. Il Salisburgo sull’attaccante ha già fissato il costo del cartellino del giocatore – classe 2000 – a 100 milioni. Secondo il quotidiano spagnolo As, il Manchester United è il club che, più di ogni altro, si sta muovendo per convincere Haland a lasciare il club austriaco. I ‘Red Devils’ puntano sul profilo di un attaccante potente e con un alto indice realizzativo. Il padre e procuratore del giocatore sembra intenzionato a prendere tempo, perché vuole garanzie per il figlio e, solo di fronte alla possibilità di un posto da titolare, può prendere in considerazione eventuali proposte. Per quanto riguarda il Real Madrid, il reparto avanzato è coperto dalla presenza di Karim Benzema, che però ha 31 anni suonati, e da Jovic, arrivato in estate per 60 milioni. Haland ha un contratto fino al 2023 e non ha alcuna clausola rescissoria.