(ANSA) – GENOVA, 16 NOV – Brutta tegola per il Genoa: manca ancora la nota ufficiale della società rossoblù, ma gli accertamenti ai quali è stato sottoposto questa mattina Christian Kouamé avrebbero evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Per il giovane bomber della Costa d’Avorio si parla di uno stop di molti mesi. A inizio della prossima settimana potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico. Kouamé si è fatto male in Egitto, dove stava partecipando alla Coppa delle Nazioni africane della categoria Under 23.