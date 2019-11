(ANSA) – VENEZIA, 16 NOV – “A nome di tutta la squadra, siamo vicini alla città di Venezia e mandiamo un grande abbraccio a tutti”. Lo ha detto il portiere della Nazionale azzurra di calcio, Gianluigi Donnarumma, oggi in piazza San Marco con la delegazione dell’Italia per solidarietà dopo l’emergenza per l’acqua alta.