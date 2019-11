Venezia: gli Azzurri a San Marco, ‘città si rialzerà’

(ANSA) – VENEZIA, 16 NOV – “Sappiamo di avere una grande responsabilità attraverso la nostra presenza, per portare sostegno portare solidarietà, e cercare di ispirare le persone in questo momento difficile e delicato”, ha anche aggiunto Vialli, presente in piazza San Marco con la delegazione della Figc. “E’ bello essere qua – ha aggiunto Vialli – speriamo che la città si possa riprendere al più presto. Noi non possiamo fare molto però almeno possiamo essere qua. Abbiamo visto le fotografie, abbiamo visto le immagini. Oggi la situazione sembra migliorata ma parlando con chi l’ha vissuta, con i negozianti, è stata una cosa improvvisa e inaspettata e molto, molto complicata da gestire. Siamo vicini a tutti – ha ribadito – perché sappiamo che è un momento molto difficile e delicato”.