Atp Finals: Appendino, spero restino a Torino più di 5 anni

(ANSA) – TORINO, 16 NOV – “Se tutto andrà bene, chissà che Torino possa ospitare le Atp Finals per più di cinque anni”. E’ l’auspicio della sindaca di Torino, Chiara Appendino, a Londra per capire i segreti del torneo che il capoluogo piemontese ospiterà dal 2021 al 2025. “Gli ingredienti per vincere questa grandissima sfida ci sono tutti”, sostiene la prima cittadina in conferenza stampa con il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, e l’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. “Il Comitato organizzatore non esiste ancora, ma stiamo già lavorando su ogni aspetto – assicura Appendino – Sul fronte delle sponsorizzazioni registrati grande interesse da parte delle aziende, questo vuol dire che l’evento è appetibile. Lavoriamo anche su master plan e venue, per far sì che l’evento sia perfetto dal punto di vista gestionale. E abbiamo iniziato a mettere le prime risorse a bilancio per la comunicazione. Sono temi su cui stiamo lavorando anche viabilità e sicurezza”.