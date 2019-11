(ANSA) – TORINO, 16 NOV – Continua il lavoro di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, per il pieno ripristino del servizio elettrico in Piemonte, a seguito dei danni causati dal maltempo delle scorse ore. In tutto sono state rialimentate 24 mila utenze, consentendo la normalizzazione del servizio elettrico nelle province di Torino e di Verbano-Cusio-Ossola. Restano senza luce 4mila utenze in provincia di Cuneo. E-Distribuzione, che sta operando con oltre 500 tecnici ed è in costante contatto con le istituzioni locali, prevede di normalizzare il servizio nel Cuneese entro la serata odierna.(ANSA).