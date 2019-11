(ANSA) – BOLZANO, 16 NOV – Confermato in Alto Adige lo stato di pre-allarme maltempo (Bravo – arancione), il terzo su una scala di quattro, alla luce della nuova forte perturbazione che raggiungerà questa notte la provincia con nevicate sopra i 700 metri. La decisione è stata presa dal Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la protezione civile al termine di un vertice a Bolzano. E’ considerato elevato il rischio di valanghe, caduta di alberi e massi, frane, smottamenti, allagamenti, black-out e disagi alla viabilità. Sono fra le 60 e le 70 le strade statali e provinciali interrotte, tra cui quella della Val Badia. Dopo la riapertura della linea ferroviaria del Brennero, quella della Val Pusteria resta bloccata tra Brunico e San Candido e il problema potrebbe protrarsi per diversi giorni, come la linea della Val Venosta da Sluderno a Malles. Situazione sotto controllo, invece, lungo l’autostrada del Brennero.