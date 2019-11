(ANSA) – ROMA, 16 NOV – E’ stato Lewis Hamilton il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gp del Brasile, sulla pista di Interlagos. Il pilota della Mercedes, col tempo di 1’08”320, ha preceduto di soli 26 millesimi la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e di circa tre decimi le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Quinto tempo per Alex Albon con la seconda Red Bull e sesto per Valtteri Bottas, entrambi staccati di circa otto decimi dal campione del mondo. Ottimo ottavo tempo per Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo, a 1,1 secondi dal leader e subito al russo Daniil Kvyat con la Toro Rosso.