(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Il 21enne Stefanos Tsitsipas è il primo finalista delle Atp Finals di tennis, in corso a Londra. Il giovane greco in semifinale ha battuto a sorpresa il fuoriclasse svizzero Roger Federer, in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4. In finale Tsitsipas domani affronterà il vincitore dell’altra semifinale odierna in programma fra l’austriaco Dominic Thiem e tedesco Alexander Zverev.