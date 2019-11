(ANSA) – MILANO, 16 NOV – Una donna di 60 anni e suo figlio di 28 sono stati arrestati dalla polizia per spaccio di droga a Milano. Gli agenti li hanno sorpresi alla periferia della città, in via Caterina da Forlì, all’interno di un’auto in cui c’era anche un bambino di 2 anni, nipotino della matura spacciatrice e figlio del giovane. Addosso avevano 1,5 grammi di cocaina. Durante le perquisizioni nei loro appartamenti, i poliziotti hanno recuperato altri 26,60 grammi di cocaina, 14,07 grammi di marijuana, 2,3 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 1.400 euro in contanti.