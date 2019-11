(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Bebe Vio ha completato l’en plein di vittorie in coppa del mondo di fioretto paralimpico. La campionessa olimpica ed iridata ha vinto anche la quinta ed ultima tappa stagionale di fioretto categoria B, ad Amsterdam, battendo nella finale la cinese Zhou Jingjing col punteggio di 15-4. L’atleta veneta ha messo così ufficialmente in bacheca anche la coppa del mondo, peraltro già conquistata da tempo – la quinta consecutiva, visto che è dal 2015 che chiude al primo posto la classifica -, che si aggiunge all’oro Mondiale vinto lo scorso settembre a Cheongju, in Corea del Sud.