(ANSA) – ROMA, 15 NOV – L’Italia Under 21 ha battuto l’Islanda 3-0 (1-0) in una partita valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria, disputata a Ferrara. In gol Sottil nel primo tempo e doppietta di Cutrone nella ripresa. E’ la terza vittoria dell’Italia in quattro gare nel girone A, dove la squadra guidata da Paolo Nicolato, ancora imbattuta, occupa il secondo posto alle spalle dell’Irlanda, che ha tre punti e due partite giocate in più.