Euro 2020: Germania e Olanda qualificate

(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Germania e Olanda si sono qualificate per Euro 2020. I tedeschi hanno battuto 4-0 la Bielorussia al Borussia Park di Moenchengladbach, con reti di Ginter, Goretzka e Kroos (2). E’ la 13/a volta consecutiva che la Germania accede alla fase finale del torneo continentale. Nello specifico, questa volta ha vinto il gruppo C delle qualificazioni, con 18 punti e un turno d’anticipo. Nello stesso girone passa anche l’Olanda grazie al pareggio a reti bianche di questa sera a Belfast contro l’Irlanda del Nord. Gli arancioni vanno a Euro 2020 perché conservano tre punti di vantaggio sui nordirlandesi che, vincendo nell’ultimo turno sul campo della Germania, potrebbero al massimo raggiungere gli arancioni, in caso di sconfitta di questi ultimi in casa contro l’Estonia, ma sarebbero comunque battuti, e al terzo posto nella classifica, per via dei confronti diretti (3-1 e 0-0 a favore dell’Olanda).