Sparatoria in un bar nel milanese, due feriti

(ANSA) – MILANO, 16 NOV – Un uomo di 40 anni è rimasto ferito stasera nel corso di una sparatoria avvenuta poco prima delle 20 all’interno di un bar a Pioltello, nel milanese, in via Palermo. L’uomo, centrato da un solo colpo che lo ha raggiunto all’addome, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano. Indagano i carabinieri di Cassano d’Adda. Il 40enne, di origine albanese, era cosciente quando è stato trasportato al pronto soccorso, ma verserebbe in gravi condizioni. Negli stessi minuti, un altro uomo si è presentato all’ospedale di Cernusco sul Naviglio (Milano), riferendo anch’egli di essere stato ferito durante una sparatoria all’interno del bar. I carabinieri della Tenenza di Cassano d’Adda stanno verificando in questi minuti la veridicità della versione fornita dal secondo ferito.