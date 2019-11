(ANSA) – ROMA, 17 NOV – “Stiamo già parlando di rinnovo con l’entourage di Leo Messi. Sono positivo in tal senso”. Lo assicura Eric Abidal, ex difensore e oggi direttore sportivo del Barcellona, in una lunga intervista concessa al quotidiano Mundo Deportivo. Il francese ha ammesso: “Non so se avremo presto notizie sul contratto di Messi, dipenderà da lui stesso e dal suo entourage. Il nostro club spera che tutto si possa chiudere al più presto”. Messi ha un contratto che gli permetterebbe ogni anno di lasciare il Barcellona, ma in realtà non ha mai deciso di andarsene dal club dove gioca da quando aveva 13 anni. Abidal ha parlato anche del brasiliano Neymar e della possibilità che torni al Barcellona, da dove è partito per trasferirsi in Francia al PSG. “E’ un top player con la filosofia del nostro club – le parole di Abidal -. Neymar garantisce sempre prestazioni di alto livello e per il Barca sarà sempre una possibilità. Non dico che è l’opzione numero 1, ma sarà sempre un’opzione”.