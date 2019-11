(ANSA) – FOGGIA, 17 NOV – Il consigliere comunale di Foggia, Massimiliano Di Fonso, è stato aggredito ieri sera da un gruppo di cinque persone in viale degli Aviatori, alla periferia di Foggia. L’uomo ha fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso e guarirà in sette giorni. Di Fonso – a quanto si apprende – si sarebbe presentato in questura per segnalare l’accaduto, ma non avrebbe formalizzato la denuncia. Stando a quanto riferito dallo stesso consigliere comunale, ieri sera avrebbe redarguito un uomo che stava smaltendo illegalmente dei rifiuti. Quest’ultimo gli avrebbe sferrato un pugno in pieno volto. Poi sarebbero arrivate altre quattro persone che – a dire sempre del consigliere – avrebbero continuato a picchiarlo. Massimiliano di Fonso è stato eletto in Consiglio comunale con la Lega, partito da cui è uscito per dissidi con i vertici provinciali e regionali.